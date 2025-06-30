Зеленський заявив про зміну позиції Німеччини щодо членства України в НАТО

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина офіційно підтримала вступ України до НАТО. За його словами, такого чіткого сигналу раніше не було.

Про це голова держави заявив перед зустріччю з німецьким міністром Йоганном Вадефулем, передає кореспондент “Укрінформу”.

“Дуже важливий момент, окрім майбутнього в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а, може, навіть ніколи не було чутно від німецької сторони”, — зазначив Зеленський.

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Президент уточнив, що під час засідання на рівні голів МЗС НАТО та України німецька сторона заявила про підтримку вступу України до Альянсу.

“Німецька сторона сказала, що вважає, що Україна має бути в Альянсі, і це в інтересах безпеки всієї Європи”, — наголосив він.

Зеленський додав, що радий таким сигналам підтримки та вважає їх важливими в умовах війни, що триває.

Нагадаємо, до Києва вперше прибув голова німецького МЗС Йоганн Вадефуль. Він наголосив, що свобода України — найважливіше завдання зовнішньої та безпекової політики Німеччини.

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