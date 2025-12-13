ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2248
Час на прочитання
2 хв

Зеленський заявив про "значний шанс" для миру - деталі

Президент Зеленський летить до Берліна і готується до зустрічі з командою Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 13 грудня.

Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч з європейськими лідерами.

«Буде доповідь Умєрова та нашої переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України», — заявив глава держави.

За його словами, такоє триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо відновлення України після війни.

«Найголовніше — будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру — політичної домовленості про закінчення війни», — сказав він.

Президент наголосив, що зараз є «значний шанс» для закінчення війни.

І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія — гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам — допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною», — додав Зеленський.

Раніше у BILD повідомляли, що переговори щодо України різко активізувалися.

Дата публікації
Кількість переглядів
2248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie