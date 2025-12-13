- Дата публікації
Категорія
- Політика
Зеленський заявив про "значний шанс" для миру - деталі
Президент Зеленський летить до Берліна і готується до зустрічі з командою Трампа.
Українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 13 грудня.
Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч з європейськими лідерами.
«Буде доповідь Умєрова та нашої переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України», — заявив глава держави.
За його словами, такоє триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо відновлення України після війни.
«Найголовніше — будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру — політичної домовленості про закінчення війни», — сказав він.
Президент наголосив, що зараз є «значний шанс» для закінчення війни.
І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія — гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам — допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною», — додав Зеленський.
Раніше у BILD повідомляли, що переговори щодо України різко активізувалися.