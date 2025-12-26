- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1154
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський заявив, що "багато може вирішитися" вже до нового року: деталі
Незабаром може відбутися чергова зустріч на найвищому рівні з Трампом.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом може відбутися нова зустріч із американським колегою Дональдом Трампом.
Про це український лідер заявив у своєму Телеграм-каналі 26 грудня.
Президент розповів, що секретар РНБО і очільник делегації України щодо переговорів Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Також Зеленський натякнув на важливі рішення вже до Нового року
“Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року”, - заінтригував заявою Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Kyiv Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський найближчими днями може відвідати США для перемовин з американськими посадовцями. Співрозмовник видання розповів, зустріч може відбутися у маєтку Мар-а-Лаго, що належить Дональду Трампу, вже 28 грудня.