Зеленський заявив, що "багато може вирішитися" вже до нового року: деталі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом може відбутися нова зустріч із американським колегою Дональдом Трампом.

Про це український лідер заявив у своєму Телеграм-каналі 26 грудня.

Президент розповів, що секретар РНБО і очільник делегації України щодо переговорів Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Також Зеленський натякнув на важливі рішення вже до Нового року

Реклама

“Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року”, - заінтригував заявою Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Kyiv Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський найближчими днями може відвідати США для перемовин з американськими посадовцями. Співрозмовник видання розповів, зустріч може відбутися у маєтку Мар-а-Лаго, що належить Дональду Трампу, вже 28 грудня.

Дата публікації 11:25, 20.12.25 Кількість переглядів 106 Перші заяви після нового раунд переговорів у США!