Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «в будь-якій країні»

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з диктатором агресорки Росії Володимиром Путіним «в будь-якій країні».

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю CNN.

Реклама

Водночас Зеленський наголосив, що чекає на кроки президента США Дональда Трампа, який може підштовхнути господаря Кремля до діалогу. За словами українського президента, очільник Білого дому має достатній вплив на «фюрера».

Реклама

«Він може це зробити. Він — президент Сполучених Штатів. Він завжди казав, що має дуже хороші, чудові, сильні відносини з Путіним», — наголосив український лідер.

Зеленський також запевнив, що Україна готова зустрітися з Путіним у будь-якій країні, окрім Росії.

«Ми готові зустрітися в будь-якій країні, не в Москві. У Сполучених Штатах або десь у Європі чи на Близькому Сході», — додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що не збирається запрошувати Путіна до Києва для зустрічі. Глава держави додав, що росіяни 2022-го «без запрошення до нас прийшли». З його слів, не має сенсу запрошувати «фюрера», адже це деструктивно.

Реклама

Зауважимо, наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що готується до зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За його словами, у процесі пошуку шляхів завершення російсько-української війни нібито вдалося досягти «значного прогресу».

Новини партнерів