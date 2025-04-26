Зеленський заявив, що громадяни КНР виробляють дрони на російських заводах

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Україна має докази участі громадян Китаю у виробництві ударних безпілотників на російських заводах. Ці дрони потім використовує армія РФ для обстрілів українських територій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у другій частині інтерв'ю для засновника Daily Wire Бена Шапіро.

Зеленський наголосив: Китай стверджує, що немає доказів безпосередньої участі своїх громадян в бойових операціях на війні. Втім, за словами президента, Київ має докази, що китайці працюють на російських заводах і виготовляють дрони. Україна готова показати ці докази КНР.

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“У нас є факти, у нас є інформація, що Китай працює, китайці працюють на російських заводах і вони виробляють дрони. Дрони, якими вбивають українців”, – сказав Зеленський, наголошуючи, що

Президент наголошує, якщо китайська влада не була обізнана про ці факти, це не є виправданням. Ситуація може свідчити про підтримку Росії з боку Китаю, каже Зеленський.

“Якщо Китай не знає, що громадяни Китаю воюють і виробляють зброю, яка вбиває нас, українців, то це питання”, - додав український лідер.

Зеленський вважає, що Пекін має відреагувати на цю ситуацію, оскільки вона піднімає питання про союз між Китаєм і Росією.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Київ має розвіддані щодо використання Росією китайських технологій з виробництва дронів. Москва могла вкрасти китайські технології за спиною Пекіна. Китай відреагував на заяви України щодо виробництва військових товарів для РФ, назвавши їх “безпідставними”.