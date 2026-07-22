Зеленський заявив, що отримав сигнали від оточення Путіна: що йому передали

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив про сигнали від оточення диктатора Путіна щодо готовності до завершення війни.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 22 липня.

Він наголосив, що Україна не зупиняє зусиль для того, щоб змусити Росію піти на реальне припинення війни. Проте РФ поки не готова до цього.

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За даними президента, українські далекобійні удари по тилу РФ створюють «дуже токсичну атмосферу навколо Путіна».

«Тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє, сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам», — сказав Зеленський.

Він додав, що наслідки політики Путіна все сильніше починають відчувати і пересічні громадяни РФ.

«Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним», — підсумував президент.

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Раніше Володимир Зеленський розповів подробиці розмови з представниками Трампа Віткоффом та Кушнером.

Також ми писали, що США та РФ проведуть переговори на Філіппінах про війну в Україні.

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