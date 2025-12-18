Зеленський заявив, що підтримує голосування через "Дію" на виборах

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею електронного голосування онлайн на виборах президента, зокрема через «Дію» та інші електронні засоби.

Про це глава держави сказав у розмові із журналістами.

Зеленського запитали, чи підтримує він ідею, щоб українці могли проголосувати через «Дію» або іншими електронними засобами. Особливо це стосується українців за кордоном.

«Я завжди підтримував і порушував питання ще від початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли», — зазначив Зеленський.

Крім того, він уточнив, що наразі розглядається лише питання проведення виборів президента — про парламентські або про місцеві не йдеться. Зеленський додав, що Сполучені Штати цікавлять лише вибори президента, і він до них готовий.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що законопроєкту про вибори поки що немає, але всі сигнали депутатам передані.

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський назвав «катастрофою» проведення виборів під час війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». Згодом він повторив свою заяву та додав, що питання виборів начебто є одним з найобговорюваніших серед громадян України.