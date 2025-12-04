Зеленський заявив, що представники України полетіли до США на зустріч щодо мирного плану

Президент України Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією щодо мирного плану.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Був ряд зустрічей у нашої делегації у Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною», — президент України.

Реклама

Він підтвердив, що одразу після переговорів з українською стороною делегація зі США вирушила до Росії.

«Про що там були розмови, в якому конструктивному форматі або ні, я, чесно кажучи, не можу відповісти», — сказав Зеленський.

Глава держави акцентував на домовленостях щодо подальших переговорів України з країнами-партнерами.

«Ми домовилися, що ми проговоримо деякі речі сенситивні, із 3+ країни в ширшому форматі в Брюсселі… І після американської сторони, після зустрічі в Росії, наші дві делегації зустрінуться в США», — сказав Зеленський.

Реклама

Він підтвердив, що Умєров та Гнатов уже вилетіли до США.

«Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять», — сказав глав держави.

Він також прокоментував терміни наступного контакту з американською делегацією: «Сьогодні, напевно… Я думаю сьогодні, може, завтра».

Нагадаємо, 2 грудня мирний план США обговорювався у Москві. Задля цього з президентом Росії Володимиром Путіним зустрілися спецпосланець президента США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер. Очільник Кремля назвав цю зустріч «дуже корисною». Путін повідомив, що американська сторона розділила 27 пунктів «плану Трампа» на чотири окремі пакети для обговорення. Диктатор додав, що говорити про результати «передчасно».

Реклама