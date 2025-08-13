Зеленський заявив, що Путін блефує перед зустріччю на Алясці

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Росія намагається посилити бойові дії на всіх напрямках українського фронту, щоб створити враження своєї здатності захопити всю країну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

«Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Перед зустріччю на Алясці він старається натиснути на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумно це їх бажання», — зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що Кремль намагається переконати світ, нібито міжнародні санкції не мають значення і не завдають шкоди російській економіці. «Путін блефує, начебто санкції для нього неважливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці», — сказав Зеленський.

За його словами, російська армія має суттєву перевагу у кількості озброєння — зокрема, втричі більше артилерії. Однак втрати противника теж утричі більші. «І це факт», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп заявляв, що його зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на Алясці, яка відбудеться 15 серпня, буде «пробною».

Також Трамп повідомляв, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним він буде наполягати на зупиненні військових дій Росії в Україні.