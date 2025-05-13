Зеленський заявив, що Путін боїться прямих переговорів з ним

Президент України Володимир Зеленьский / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін не готовий до прямих переговорів, оскільки відчуває страх перед ними.

Про це глава держави заявив сьогодні, 13 травня, під час зустрічі зі ЗМІ.

«Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі. Будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло вже достатньо глибоко в питання припинення вогню», — сказав він.

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За його словами, Україна показала готовність до миру, а Росія продовжує уникати переговорів.

«Україна, всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були запропоновані тими чи іншими сторонами, країнами США, країнами Європи тощо. Те, що ви знаєте і те, що залишилось залаштунками. Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Росія кожним кроком. Я вважаю, що не приїзд Путіна, а знову ігри, це фінальна точка його демонстрації, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Росія не готова до миру, тож США, Європа й інші країни мають виконати свої обіцянки й посилити тиск — зокрема новими санкціями.

«Що вони не готові до закінчення війни. А значить всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до тієї чи іншого формату деескалації. Значить будуть санкції. Я можу очікувати тільки як мінімум сильного пакета від США санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо», — сказав він.

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За його словами, компромісів було достатньо — настав час найсильніших санкцій за відмову Росії навіть від припинення вогню.

«Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть. Навіть припинення вогню. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій. Бо це є воля до закінчення війни. Або ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки, вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні, але і без неї на щось спроможні. Тому, мені здається, сильний пакет США, сильний пакет Європи будемо дуже вдячні, — додав голова держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде, якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини.