Зеленський заявив, що Путін «грає» з Трампом і не хоче завершувати війну

Володимир Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль не демонструє реальної готовності до завершення війни та використовує переговорний процес у власних інтересах.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

«Росіяни грають в ігри й не мають серйозних намірів припинити війну. Я бачу це, тому що вони дуже погані актори. Вони грають з Трампом і грають з усім світом. Ось як воно є», — наголосив він.

«Путін думає, що він виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор», — додав президент.

Зеленський підкреслив, що Москва лише створює ілюзію готовності до миру.

Раніше глава держави повідомляв, що російська сторона нібито запропонувала Трампу пакет угод про економічне співробітництво на суму 12 трильйонів доларів. За його словами, у пропозиції були положення «про Україну», які могли б дозволити експлуатацію природних ресурсів на тимчасово окупованих територіях.

Президент назвав такі дії «демагогією та брехнею» і наголосив, що будь-які домовленості з Путіним без твердих гарантій безпеки є небезпечними, оскільки «Росії не можна довіряти».

Також Зеленський зауважив, що тиск Трампа на Україну наразі є більшим, ніж його тиск на Москву. Водночас він висловив сподівання, що позиція США може змінитися.

«Я сподіваюся, що президент Трамп і США чинитимуть тиск на Росію та зупинять Путіна. Але насамперед я покладаюся на українських громадян, нашу армію та наше виробництво», — підсумував глава держави.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов характеризує поточний етап переговорів з «обережним оптимізмом».

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що спільні військові навчання Білорусі та Росії, які готуються на білоруській території, становлять серйозну загрозу безпеці України та самого білоруського народу.