Зеленський заявив, що Путін зриває усі дедлайни

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Масований удар російської терористичної армії по Україні в ніч проти 28 серпня свідчить, що цілі Кремля не змінилися і президент держави-агресорки Володимир Путін не прагне до миру.

Про це заявив у своєму вечірньому зверненні в четвер, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський.

«Вони хочуть воювати, б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру», — сказав він.

Український лідер зазначив, що цей удар був не тільки по Україні, але й по Європі та президенту США Дональду Трампу.

«У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни — до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє», — наголосив Зеленський.

Президент України закликав світових лідерів дати чітку відповідь на «це зло».

«Немає дедлайнів, які б Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну», — стверджував Зеленський.

Нагадаємо, спершу президент США Дональд Трамп заявляв, що готовий дати Росії близько 10-12 днів для мирного врегулювання у війні проти України замість 50-ти, про які він говорив раніше. Термін ультиматуму спливав 8 серпня.

Після погроз застосувати вторинні санкції 15 серпня відбувся саміт президента Трампа і російського диктатора Путіна на Алясці, після якого пролунали заяви про можливу зустріч російського та українського лідерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни, і закликав Москву продемонструвати таку ж готовність.