ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Зеленський заявив, що Путін зриває усі дедлайни

Президент України закликав світових лідерів дати чітку відповідь на «це зло».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Масований удар російської терористичної армії по Україні в ніч проти 28 серпня свідчить, що цілі Кремля не змінилися і президент держави-агресорки Володимир Путін не прагне до миру.

Про це заявив у своєму вечірньому зверненні в четвер, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський.

«Вони хочуть воювати, б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру», — сказав він.

Український лідер зазначив, що цей удар був не тільки по Україні, але й по Європі та президенту США Дональду Трампу.

«У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни — до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє», — наголосив Зеленський.

Президент України закликав світових лідерів дати чітку відповідь на «це зло».

«Немає дедлайнів, які б Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну», — стверджував Зеленський.

Нагадаємо, спершу президент США Дональд Трамп заявляв, що готовий дати Росії близько 10-12 днів для мирного врегулювання у війні проти України замість 50-ти, про які він говорив раніше. Термін ультиматуму спливав 8 серпня.

Після погроз застосувати вторинні санкції 15 серпня відбувся саміт президента Трампа і російського диктатора Путіна на Алясці, після якого пролунали заяви про можливу зустріч російського та українського лідерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни, і закликав Москву продемонструвати таку ж готовність.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie