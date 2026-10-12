Зеленський заявив, що РФ порушила "енергетичне перемир’я": як відповідатиме Україна

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня заявив, що Росія порушила оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я» атакою на Харків. Якщо Москва не погодиться на перемир’я взимку, то Україна відповідатиме.

Про це глава держави сказав під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

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«І одразу після цього допису (Трампа в соцмережі — ред.) Росія завдала прицільного удару по електростанції в Харкові, завдавши подальших пошкоджень нашій енергосистемі. Було очевидно, що Путін не читає соціальні мережі», — заявив Зеленський.

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Президент додав, що Україна готова підписати гарантії для припинення вогню. Київ чекає на подробиці перемовин між США та РФ. За словами Зеленського, якщо Москва не погодиться на «енергетичне перемир’я» взимку, то Україна відповідатиме.

«Росія намагається використати ще одну зиму, ще один період холодної погоди проти нашої країни, щодня завдаючи ударів по наших електростанціях, електромережах та всіх складниках енергетичної інфраструктури. Але це також стосується Росії, і не лише її нафтопереробної промисловості — тих нафтопереробних заводів, які Путін так безсоромно намагається представити світові як рішення, заявляючи, що вони нібито можуть певним чином компенсувати втрати у світових постачаннях нафти, спричинені кризою в районі Ормузу та на Близькому Сході», — розповів Зеленський.

Що відомо про оголошене Трампом «енергетичне перемир’я»

Нагадаємо, напередодні Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив про негайний початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією, стверджуючи, що обидві сторони вже погодилися його дотримуватися. Водночас офіційних підтверджень цієї домовленості від Києва чи Москви не було.

Після цього Зеленський заявив, що Україна підтримує «енергетичне перемир’я», оголошене Трампом, та задекларувала готовність до деескалаційних кроків. Проте для його реалізації потрібні підтримка цієї ініціативи з боку Росії та додаткові деталі від американської сторони.

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Ввечері 11 жовтня очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Росія одразу ж порушила «енергетичне перемир’я» Трампа, завдавши удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Водночас Сибіга підтвердив готовність Києва до припинення вогню в разі зупинення російських атак на енергооб’єкти.

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