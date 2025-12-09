Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що офіційних переговорів із Російською Федерацією наразі не ведеться, адже Москва не виявляє жодної зацікавленості в діалозі.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів в режимі аудіоповідомлень 9 грудня.

«Ми не маємо перемовин із Росією. Вони не виявляють жодної зацікавленості в діалозі, — зазначив глава держави. — Ми натомість активно підтримуємо контакт і обмінюємося інформацією з американською стороною, за що їм вдячні за конструктивну роботу».

Реклама

За словами Зеленського, дії Росії наразі обмежуються ударами по критичній інфраструктурі України, енергетиці та житлових районах, що залишає людей без електрики.

«Це не свідчить про наміри вести мирний процес», — додав він.

Президент підкреслив, що Україна продовжує працювати над захистом своїх інтересів та відстоює дипломатичні канали, де є реальна готовність до діалогу.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський розповів нові деталі про оновлений мирний план України. За його словами, три окремі стратегічні документи про закінчення війни і гарантії безпеки, які обговорюються з міжнародними партнерами.

Реклама

Також стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти мирну угоду між Україною та Російською Федерацією до Різдва. Тож Трамп тисне на Зеленського, передають західні ЗМІ.