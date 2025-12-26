Зеленський заявив, що Трампу варто приїхати до України: деталі

Трамп і Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вважає, що особистий візит президента США Дональда Трампа до України міг би стати вирішальним аргументом у презентації його мирного плану.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Axios.

Зеленський підтвердив, що ключові представники команди президента США — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — уже висловили готовність відвідати Україну. Мета їхньої поїздки — детально роз’яснити переваги запропонованої угоди безпосередньо українській стороні.

Він припустив, що Дональду Трампу варто побачити ситуацію на власні очі, щоб аргументувати свої позиції, та зазначив, що, можливо, самому американському очільникові варто відвідати країну, щоб довести свою правоту.

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться із Трампом найближчим часом. Лідери обговорять мирний план, гарантії безпеки для України, проте питання щодо територій залишається найскладнішим.

За словами президента України, в разі згоди Росії на припинення вогню щонайменше на 60 днів він готовий винести відповідний мирний план на всеукраїнський референдум.