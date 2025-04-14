Зеленський про російські наративи в США: це просто жах

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У Сполучених Штатах наразі переважають російські наративи про війну в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю 60 Minutes на CBS News.

«Як можна бути свідками наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і досі вірити, що вони не агресори, що не вони почали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США, на політиків США», — наголосив він.

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На його думку, у Вашингтоні наразі спостерігається «зміна тону й зміна реальності», і він не хоче «займатися тією зміненою реальністю, яку мені подають».

«Ми маємо справи з Путіним, і тому, напевно, дуже швидко закінчити війну не вийде. Але я сам нагло, що давайте це закінчимо швидко, за 24 години — саму атмосферу цього ми підтримували, тому що ми хотіли закінчити війну. І будь-яка людина в Україні, повірте, всі вірили в те, що Трамп — сильний, він прийде, він зможе закінчити швидко… Президент Трамп, сильний президент сильної країни, повинен бути на боці України. І я вважаю, що неправильно навіть, що Америка хоче бути десь посередині. Але все зайшло так, що ми відчуваємо, що Америка більш тепло розмовляє з русскіми, ніж з Україною. І я вважаю, що це неправильно. І це те, що хотів донести я», — додав він.

Раніше Зеленський заявив, що війна в Україні закінчиться дипломатичним шляхом. Більше про це читайте у новині.