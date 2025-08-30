Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і "ретельно підготовлене"

© ТСН

Колишній політик Андрій Парубій став жертвою ретельно спланованого вбивства. Слідчі та правоохоронні органи залучили всі необхідні ресурси для розслідування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі щодо ходу розслідування та міжнародної ситуації у Telegram.

«Регулярно доповідають правоохоронці — міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно — всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину», — сказав Зеленський.

Він додав, що особисто спілкувався з головою Служби безпеки Василем Малюком і доручив невідкладно представляти суспільству перевірену інформацію: «Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять».

Президент також прокоментував дії Росії у війні проти України, підкресливши, що вони демонструють нахабність та відсутність наміру припиняти агресію без тиску міжнародної спільноти: «Абсолютно нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення війни не буде. Це все чіткі сигнали і для Сполучених Штатів Америки, і для Європи, для лідерів, які цими днями в Китаї і будуть зустрічатися з Путіним».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у суботу, 30 серпня, у Львові невідомий застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Інцидент стався у Франківському районі, і політик помер до прибуття швидкої допомоги. По Парубію було здійснено вісім пострілів. У місті оголосили план-перехоплення «Сирена» через вбивство колишнього спікера парламенту.