ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
692
Час на прочитання
2 хв

Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і "ретельно підготовлене"

Справу про загибель Парубія розслідують МВС, СБУ і Генпрокуратура.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і "ретельно підготовлене"

© ТСН

Колишній політик Андрій Парубій став жертвою ретельно спланованого вбивства. Слідчі та правоохоронні органи залучили всі необхідні ресурси для розслідування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі щодо ходу розслідування та міжнародної ситуації у Telegram.

«Регулярно доповідають правоохоронці — міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно — всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину», — сказав Зеленський.

Він додав, що особисто спілкувався з головою Служби безпеки Василем Малюком і доручив невідкладно представляти суспільству перевірену інформацію: «Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять».

Президент також прокоментував дії Росії у війні проти України, підкресливши, що вони демонструють нахабність та відсутність наміру припиняти агресію без тиску міжнародної спільноти: «Абсолютно нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення війни не буде. Це все чіткі сигнали і для Сполучених Штатів Америки, і для Європи, для лідерів, які цими днями в Китаї і будуть зустрічатися з Путіним».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у суботу, 30 серпня, у Львові невідомий застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Інцидент стався у Франківському районі, і політик помер до прибуття швидкої допомоги. По Парубію було здійснено вісім пострілів. У місті оголосили план-перехоплення «Сирена» через вбивство колишнього спікера парламенту.

Дата публікації
Кількість переглядів
692
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie