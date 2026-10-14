Зеленський заявив, що його хочуть усунути з посади: кого звинуватив

«Усунення мене нічого не змінить»: Зеленський зробив гучну заяву про своє президентство / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі «великі хлопці» хочуть прибрати його з посади.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.

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«Деякі великі хлопці хочуть мене змінити, тому що я ніколи не визнаю українську землю російською землею», — заявив він.

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Водночас, Зеленський визнав, що людські життя важливіші за території.

«Я реаліст і розумію, що люди важливіші за один чи два кілометри. Але справа не в кілометрах — ідеться про землю та домівки людей», — пояснив він.

Ведучий нагадав слова президента США Дональда Трампа про те, що Україні час обрати «нового лідера, здатного укласти угоду».

«Він (Трамп — Ред.) хоче, щоб ви пішли», — відверто сказав телеведучий Морган Зеленському.

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У відповідь Зеленський на це нагадав, що до нього був інший президент (Петро Порошенко), який теж протистояв агресії Росії — ще до початку повномасштабного вторгнення

«До речі, коли я став президентом, то Крим і частина Донбасу вже були окуповані. І там був інший — президент Трамп це має знати. І тоді була АТО — антитерористична операція. Досить довгий час. Аж до повномасштабного вторгнення», — нагадав президент України.

Зеленський певен, що наступний президент після нього також захищатиме Україну.

«Я маю на увазі, що усунення мене не змінить нічого. Якщо мене усунуть, я впевнений, що мій наступник — чоловік чи жінка — захищатиме нашу країну, адже це наш дім. Хтось буде робити це краще, хтось гірше. Але ми говоримо про Президента України», — зазначив він.

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Раніше Володимир Зеленський відповів, чи планує подати у відставку.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп відзначився новою гучною заявою. Він заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше. Також Трамп додав, що «настав час для України обрати нового президента».

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