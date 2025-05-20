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Зеленський заявив, що його відносини з Венсом стали "більш позитивні"
Президент Зеленський прокоментував свою першу зустріч з віцепрезидентом США Ді Венсом після їхньої публічної суперечки у Білому домі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що його відносини з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом стали більш позитивними.
Про це глава держави сказав на брифінгу з журналістами.
Зеленський визнав, що після візиту до Ватикану його відносини з Венсом «більш позитивні, аніж до цього». Розмову у Ватикані з Венсом і Рубіо президент України назвав конструктивною та результативною.
«У нас разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а також із держсекретарем Марко Рубіо і з представниками їхньої команди була справді сприятлива та потужна розмова. І вона була дуже результативною та конструктивною. Думаю, для нас дуже важливий позитивний результат цієї розмови», — сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані.
Згодом відбулася перша зустріч Зеленського і Ді Венса після публічного конфлікту в Овальному кабінеті Білого дому.