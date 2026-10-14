Зеленський заявив, що його зрадили, і розкритикував Трампа

«Ми втрачаємо сильного партнера»: Зеленський зізнався, що почувається зрадженим через позицію Трампа / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський поскаржився, що його американський колега Дональд Трамп займає «неправильну сторону» в російсько-українській війні. Також Зеленський зізнався, що почувається зрадженим.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.

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Президента України запитали, чи відчуває він себе зрадженим після угоди Трампа і Путіна про російський дизель.

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«Так. Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера», — відповів він.

Ведучий уточнив, чи має Зеленський на увазі США.

«Так, але не з нашої вини. Ми не можемо бути слабкими. Ми не продаємо свою країну. Послухайте, для нас це не бізнес. Це наші життя. Це наша країна, наш дім, наші діти», — відповів глава держави.

В інтерв’ю Зеленський також розкритикував радників президента США в тому, що ті помиляються, підштовхуючи Трампа на неправильний бік.

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«Якщо ти перебуваєш посередині, потрібно залишатися посередині, а не переходити на неправильний бік. Я вважаю, що радники Трампа помиляються. Не знаю, хто підштовхує його до неправильної сторони. Це не той бік історії, на якому слід перебувати», — сказав він.

Раніше, виступаючи разом з британським прем’єром Енді Бернемом, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до «будь-якого виду припинення вогню».

Нагадаємо, що 14 жовтня президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Великої Британії.

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