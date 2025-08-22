Зеленський заявив, що зустріч з Путіним під загрозою зриву

Володимир Зеленський / © Associated Press

На рівні лідерів України та агресорки РФ має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Втім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте, який прибув до Києва.

Зеленський назвав “історично важливим” візит до Вашингтона 18 серпня. Зокрема, під час цієї зустрічі обговорювався формат зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним — як двосторонній, так і тристоронній.

“Саме на рівні лідерів мають вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально”, — наголосив глава держави.

Президент наголосив, що прямих домовленостей з російською стороною Київ не має. Зеленський вважає, що “бажано було б” спочатку провести тристоронню зустріч. Втім, якщо американський президент наполягає на проведенні переговорів лідерів України та РФ, то “ми готові підтримати двосторонній трек, а потім тристоронній”.

“Ми домовлялися з президентом Трампом. Він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. Ми домовилися про те, що правильно перейти до дипломатичного напрямку. Я підтримав цей напрямок, який запропонував президент Трамп. Давайте говорити про дату і говорити про місця”, — додав Зеленський.

За його словами, якщо Москва відмовиться від дипломатії, то потрібні сильні санкційні пакети.

Зауважимо, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито зустріч Зеленського і Путіна “не планується”. Втім, нібито господар Кремля готовий до таких переговорів, “коли буде порядок денний для саміту, а наразі його немає”.

Нагадаємо, експерти вважають, що Володимир Путін може ніколи не бути готовим зустрітися з Зеленським. Зокрема, річ у тому, що кремлівський “фюрер” не лише регулярно бере під сумнів легітимність українського лідера, а й у своєму останньому “мирному” меморандумі вимагає від Києва провести вибори до підписання будь-якого остаточного мирного договору.

