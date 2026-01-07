Зеленський заінтригував відповіддю щодо нової посади Дмитра Кулеба

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський ухилився від відповіді на запитання про те, чи розглядає він нову роль або посаду для ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Це питання глава держави прокоментував журналістам.

Представники ЗМІ поцікавилися у Зеленського, чи розглядає він нову роль або посаду у державних інституціях для Кулеби після нещодавно проведеної з ним зустрічі.

«Не скажу», — коротко відповів президент.

Нагадаємо, 5 січня Зеленський зустрівся з Кулебою для обговорення політичної та інформаційної ситуації навколо України. Президент наголосив на важливості сильного представлення української позиції у світі та підкреслив, що Кулеба залишається «в команді України». За підсумками зустрічі сторони домовилися найближчим часом визначити конкретні напрями подальшої взаємодії.

За даними «РБК-Україна», Зеленський розглядає можливість призначення Кулеби на посаду очільника Служби зовнішньої розвідки або на роль спеціального представника президента. Глава держави прагне знайти для ексочільника МЗС системну роль, яка дозволить ефективніше використовувати його дипломатичний досвід у воєнний час, проте остаточний формат роботи залежатиме від особистої згоди самого Кулеби.