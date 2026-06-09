Зеленський заінтригував заявою про вирішальні найближчі місяці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішнє літо може вирішити дуже багато. Зокрема, йдеться про майбутні саміти на рівні ЄС, G7 та НАТО.

Про це заявив український лідер під час спільного брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом.

З його слів, «дуже важливо підготуватися» до перемовин і рішень, які можуть бути ухвалені під час самітів на рівні Євросоюзу, Групи семи і НАТО.

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«Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато. Перше — потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести», — наголосив глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що ЗСУ посилили позиції на фронті та успішні атаки на логістику, нафтопереробку і військове виробництво Росії. Водночас країна-агресорка втрачає щомісяця понад 30 тис. солдатів вбитими і важко пораненими, а її бюджет стагнує.

«Треба тиснути далі і вивезти Росію на дипломатичний трек», — наголосив президент.

Росію накриває криза - що відомо

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють про те, що проблеми в РФ вже неможливо приховати. Втім, кремлівські чиновники продовжують ігнорувати економічні проблеми, масштабний дефіцит палива, а натомість вони відчайдушно презентують фасад економічної стабільності.

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Незважаючи на проблеми, Кремль надає пріоритет фінансуванню своєї війни в Україні, а диктатор Володимир Путін хибно хвалиться успіхами окупаційної армії на фронті, бо не має точних розвідувальних даних про реальну ситуацію.

Своєю чергою, The Telegraph пише про те, що війна прийшла до РФ і Кремль охопила тривога. Після того, як дрони долетіли до Москви та Санкт-Петербурга для багатьох заможних росія війна вже є не далеким конфліктом, що точиться на сході України, а безпосередньо починає впливати на їхнє життя.

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