Зеленський закликав скасувати візи у США нардепам, які не проголосують за угоду про копалини

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що депутати, які не підтримують угоду зі США мають бути позбавлені віз.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Ми віримо в майбутнє, віримо в бізнес зі США. Але це про майбутнє. А сьогодні вони голосують не тільки заради цього майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти багато того, що нам потрібно зберегти. Від чого залежить безпека України», — заявив президент.

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Глава держави закликав США скасувати візи нардепам, які не проголосують за угоду про копалини.

«Я думаю, що Сполученим Штатам Америки треба просто відмінити їм візи. Я чесно так вважаю. Вони приїжджають в США кожного місяця. Розказують, як тут погано в Україні, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі. Після того, як вони проходяться коридорами відповідних конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що для Америки або для діючого Президента США принципово і від чого залежить сьогодні безпека України», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відповів, як працюватиме спільний зі США фонд корисних копалин.