Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію: назвав ключові інструменти впливу

Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію можуть змусити змінити свою поведінку лише ті держави, до голосу яких вона дослухається. За його словами, йдеться насамперед про Сполучені Штати, країни Великої сімки (G7), Великої двадцятки (G20) та європейські держави.

«Потрібно, щоб партнери тиснули на Росію для того, щоб цей терор припинився. Ті, кого Росія почує, – це точно Сполучені Штати, це інші країни Великої сімки та Великої двадцятки і це Європа», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Європа має достатньо інструментів для посилення тиску на Кремль. Серед них він назвав обмеження щодо російських енергоресурсів, санкції проти нафтового флоту та фінансової системи РФ.

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Окремо глава держави наголосив на необхідності зміцнення української протиповітряної оборони.

«Треба це використовувати, і треба робити кроки на посилення нашого захисту, передусім ППО», – зазначив він.

Наприкінці звернення Зеленський подякував міжнародним партнерам, які продовжують активно підтримувати Україну.

Атака на Київ — нова тактика РФ

Аналітики Defense Express після атаки на Київ 2 липня зауважили, що РФ діє за певним двотижневим циклом, використовуючи цей час для підготовки нових обстрілів. Більшість балістичних і гіперзвукових ракет під час цього обстрілу було спрямовано саме на столицю. Водночас статистика відбиття свідчить про низький рівень перехоплення балістики, адже із 24 цілей сили ППО знищили лише чотири, тобто близько 16,7%.

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Водночас авіаексперт Валерій Романенко наголосив, що російські війська змінили тактику — дедалі частіше спрямовуючи ракети та безпілотники по житлових кварталах. На його думку, це може свідчити про поступове зниження ударних можливостей РФ — щоб компенсувати це, вони змінюють пріоритети й намагаються завдати якомога більше втрат серед цивільного населення.

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