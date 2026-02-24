Зеленський закликав зафіксувати дату вступу України до Євросоюзу

Прапори України та Євросоюзу / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність офіційно визначити часові рамки вступу України до Європейського Союзу.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський підкреслив, що Київ потребує чіткої визначеності з боку Брюсселя, адже відсутність конкретних строків, на його думку, грає на руку Москві та створює ризики для майбутнього держави.

Президент наголосив, що процес євроінтеграції не повинен розтягуватися на десятиліття, і запропонував орієнтиром 2027 рік.

«Я хочу дату. Я прошу про це. Не можна допустити, щоб наступні лідери або наступне покоління зіткнулися з ситуацією, за якої Росія блокує членство України в ЄС впродовж 50 років», — заявив Зеленський.

