Зеленський закликав зафіксувати дату вступу України до Євросоюзу
Глава держави закликав ЄС припинити зволікання та зафіксувати конкретну дату членства України, наголосивши, що це може відбутися вже у 2027 році.
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність офіційно визначити часові рамки вступу України до Європейського Союзу.
Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.
Зеленський підкреслив, що Київ потребує чіткої визначеності з боку Брюсселя, адже відсутність конкретних строків, на його думку, грає на руку Москві та створює ризики для майбутнього держави.
Президент наголосив, що процес євроінтеграції не повинен розтягуватися на десятиліття, і запропонував орієнтиром 2027 рік.
«Я хочу дату. Я прошу про це. Не можна допустити, щоб наступні лідери або наступне покоління зіткнулися з ситуацією, за якої Росія блокує членство України в ЄС впродовж 50 років», — заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль не демонструє реальної готовності до завершення війни та використовує переговорний процес у власних інтересах.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може змінити позицію Братислави щодо підтримки євроінтеграції України у зв’язку з питанням постачання нафти через нафтопровід «Дружба».