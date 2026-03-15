Політика
860
2 хв

Зеленський запропонував альтернативу депутатам: або працювати у ВР, або - на фронт

Президент України сказав, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Анастасія Павленко
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий ініціювати зміни до закону про мобілізацію, згідно з яким ті народні депутати, які втрачають мандат, йдуть до армії.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне».

«Від перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід», — сказав Зеленський.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, мобілізація в Україні після 1 березня змінюється — у Міністерстві оборони попередили про нововведення.

Що саме може змінитись в мобілізації-2026 — про це в коментарі для ТСН.ua розповів голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного парламентського комітету Федір Веніславський.

«Президент поставив задачу. Головна задача — припинити „бусифікацію“, щоб всі процедури відбувалися у рамках закону і відповідно до забезпечення прав людини. Комітет (з питань нацбезпеки, оборони та розвідки — Ред.) тримає це на контролі, ми реагуємо на всі факти „бусифікації“. Для нас принципово важливо, щоб будь-яких порушень під час процесу мобілізації не було апріорі», — каже Веніславський.

