Зеленський запропонував Буданову стати керівником Офісу президента

Володимир Зеленський і Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову стати керівником його Офісу. Глава держави вже дав йому перше доручення.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

«Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави», — йдеться у заяві глави держави.

Він зауважив, що в Буданова є спеціальний досвід на цих напрямах та достатня сила для досягнення результатів.

Зеленський поінформував, що «доручив новому керівнику Офісу Президента» разом із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, іншими необхідними керівниками та інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку держави, а також подальші кроки.