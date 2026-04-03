Зеленський запропонував, як розблокувати переговори про мир

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Україна готова відновити переговори щодо закінчення війни, щойно до цього будуть готові партнери.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Я запросив американську переговорну делегацію до Києва. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах — під час війни з Іраном — щоб приїхати до Києва. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати до Москви. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так — по черзі. Це наша пропозиція. Я чув позитивні сигнали партнерів щодо такої пропозиції. Також ми продовжуємо працювати над обмінами. Дуже сподіваємось, що вони відбудуться», — сказав він.

Реклама

Переговори про закінчення війни в Україні — останні новини

Напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в переговорному процесі Москви та Києва за посередництва Вашингтона виникла пауза.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Франції, де він зустрічався з президентом Емманюелем Макроном, прокоментував тристоронні переговори з Росією та США щодо закінчення війни в Україні.

За його словами, Україна готова до продовження переговорів, однак час і місце зустрічі не можуть узгодити через різні позиції Росії та США.

«Там ціла "санта-барбара" з цими переговорами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові лише в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США», — зазначив він.

Реклама

Водночас росіяни, за його словами, не погодилися на зустріч у США і натомість запропонували провести переговори в Туреччині або Швейцарії. Від цього варіанту своєю чергою відмовилися американці.

Раніше видання Politico писало, що США мають намір використовувати мирні переговори щодо України для протидії Китаю. Адміністрація Трампа вважає, що створення стимулів для Росії з метою припинення війни в Україні, економічне потепління у відносинах з нею та залучення американських інвестицій можуть у кінцевому підсумку змістити глобальний лад у бік від Китаю.