Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч: лист президента України передадуть в ООН та ОБСЄ

Зеленський та Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з відкритим листом, у якому викладено пропозиції щодо припинення війни та запрошення до особистої зустрічі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, документ містить «чіткі та здійсненні кроки» для завершення війни та є прямою пропозицією від президента України до президента Росії.

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«Цей відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни. Безпосередньо від Президента України – до Президента Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч», – наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна також офіційно передає лист через дипломатичні канали та розраховує на предметну відповідь російської сторони.

«Ми очікуємо змістовної відповіді на цю пропозицію. Настав час завершити цю війну. Настав час обрати мир», – заявив міністр.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що за дорученням Сибіги відкритий лист буде офіційно поширений серед міжнародних партнерів.

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Зокрема, документ передадуть до Організація Об'єднаних Націй у Нью-Йорку для Генерального секретаря та всіх держав-членів організації. Також лист буде розповсюджено в Організація з безпеки і співробітництва в Європі у Відні та в Рада Європи у Страсбурзі.

У МЗС наголошують, що таким чином Україна прагне забезпечити максимальну міжнародну поінформованість щодо своєї мирної ініціативи та продемонструвати відкритість до дипломатичного врегулювання війни.

Заяви Пуітна про переговори з Україною та Європою

Нагадаємо, президент РФ Володимр Путін 4 червня зробив низку заяв, серед яких повідомив, що готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси.

Водночас російський диктатор вигадав, що його армія захопила всю Луганщину та понад 80% Донеччини і набрехав про масштабні втрати ЗСУ.

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Путін також заявив, що Росія не відмовлялася від діалогу з Європою, але не довіряє посередникам з антиросійською позицією.

Раніше у РФ заговорили про кінець війни без «перемоги».

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