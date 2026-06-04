Зеленський запропонував Путіну повне припинення вогню на фронті

Зеленський і Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну повне припинення вогню на всій лінії фронту на час проведення мирних переговорів.

Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому на сайті українського президента.

Український лідер наголосив, що саме нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для дипломатичного врегулювання війни.

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«Лінія фронту зараз — це лінія, з якої має початися дипломатія», — зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна готова повністю припинити бойові дії на час переговорного процесу, якщо на це погодиться російська сторона.

«Україна готова припинити вогонь повністю — для часу, коли триватимуть перемовини. Спроба встановити реальну тишу — це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете», — звернувся Зеленський до Путіна.

Президент України також заявив, що контроль за дотриманням режиму припинення вогню можуть забезпечити Сполучені Штати.

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«Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати», — зазначив він.

Крім того, Зеленський запропонував провести обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх», назвавши це можливим кроком до завершення війни.

У листі президент також закликав до повернення цивільних громадян і дітей, які були вивезені під час війни, та заявив про необхідність визначити майбутнє відносин між двома народами після завершення бойових дій.

«Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян», — підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, у відкритому листі до Путіна Володимир Зеленський наголосив, що повномасштабна війна, яку розв’язала Росія проти України, стала наслідком політичного вибору Кремля.

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