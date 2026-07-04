Зеленський запропонував Путіну зустріч у "захопленій" Костянтинівці

Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на маячню російського диктатора Путіна про нібито захоплення Костянтинівки.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — зазначив президент.

Він також звернув увагу й на те, що диктатор вирішив закинути цей фейк напередодні Дня незалежності США: «Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки».

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Що відбувається у Костянтинівці — останні новини

Військове командування РФ заявляє, що нібито російські війська «окупували» місто Костянтинівку Донецької області. Однак в Угрупованні військ «Схід» назвали повідомлення росіян брехнею та спробою РФ «намалювати» успіх та виправдати великі втрати живої сили.

Цей населений пункт перебуває під контролем українських захисників. Постійно тривають боєзіткнення в деяких районах міста. Збройні Сили України виявляють спроби росіян проникнути до Костянтинівки та знищують загарбників. Сили оборони завдають ударів по логістичних шляхах військ РФ та місцях скупчення особового складу.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству Інтерфакс-Україна підтвердив, що заяви Путіна про Костянтинівку — неправдиві.

«Населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19-го армійського корпусу Угруповання військ Схід продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», — сказав Ковальов.

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Пізно увечері, 3 липня, Путін зустрівся з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про «захоплення» Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.

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