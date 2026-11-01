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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Туреччині: що відповів Ердоган

Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині і сподівається на посередництво Анкари у переговорах з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині / © ТСН

Президент Володимир Зеленський запропонував диктаторові Путіну зустрітися у Туреччині.

Про це глава держави, який вчора зустрівся з Реджепом Ердоганом у Стамбулі, перед від’їздом з Туреччини сказав в ексклюзивному інтерв’ю CNN TÜRK.

Зеленський розповів, що однією з тем розмови з Ердоганом стали російські атаки на українську енергетики, особливо перед початком зими.

«Росія продовжує свої атаки балістичними ракетами, і це справді критично важливо, оскільки наближаються зимові місяці. 24 лютого ми досягнемо 5-ї річниці (повномасштабного вторгнення — Ред.). Ця війна має закінчитися. Ми повинні об’єднатися, ми повинні хоча б перевести гарячу фазу цієї війни в дипломатичну фазу. На цьому етапі я сподіваюся на посередництво Туреччини. Особисто я вважаю, що наші стосунки з президентом Ердоганом та його стосунки з Трампом і Путіним також можуть бути корисними», — заявив він.

Також на зустрічі з Ердоганом обговорювалася можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів — Зеленського, Трампа і Путіна — у Туреччині.

«Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Позиція Туреччини з цього питання зрозуміла. Позиція президента Ердогана зрозуміла. У нас тісні та добрі стосунки з Туреччиною. Туреччина може бути практичним та реалістичним посередником. Вона не займатиме чиюсь сторону під час зустрічі. Вона може працювати як повноцінний посередник», — каже український лідер.

За словами Зеленського, Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, він розповів, що президент Ердоган має власне спілкування з Путіним.

«Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині. Але тут є дуже важливий момент. Як ви сказали, у Туреччині вже було багато зустрічей. І справді, також були зустрічі між технічними групами та делегаціями в Об’єднаних Арабських Еміратах. Були досягнуті різні результати. Але війна в певному сенсі продовжується. І ми також зустрічалися з американцями. Зустріч між лідерами є надзвичайно важливою. Тому що наші суспільства хочуть і вірять, що ця війна має закінчитися. Якщо лідери зустрінуться, а люди не побачать жодного прогресу після зустрічі лідерів, тоді знаки питання зростатимуть, і це буде вважатися поразкою дипломатії», — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава Туреччини Реджеп Ердоган підтримав територіальну цілісність України та зробив заяву про морські атаки.

Також ми писали, що під час зустрічі у Туреччині Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган узгодили подальшу роботу Чорноморського зернового коридору й обговорили розширення майбутнього дипломатичного майданчика.

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