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Зеленський запропонував США дизельну угоду з Україною
США варто укласти дизельну угоду з Україною, оскільки саме вона впливає на роботу російських НПЗ і танкерів, заявив президент.
Президент Володимир Зеленський заявив, що США варто було б укласти дизельну угоду з Україною, оскільки саме вона вирішує, які російські НПЗ працюють і які судна з російською нафтою можуть курсувати в морі.
Про це він заявив під час Варшавського безпекового форуму.
Зеленський висловив сумнів у тому, що домовленості, досягнуті між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального, вплинуть на світовий ринок, оскільки узгоджений обсяг, за його словами, є незначним.
«Якщо хтось думає інакше — нехай так і думає. Я вважаю, що за цим рішенням стоять інші мотиви. Якщо це так, то чому ж тоді Америка не укладає угоду про постачання дизельного пального з Україною? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Давайте це зробимо», — сказав Зеленський.
Дизельна угода між США та РФ — що відомо
9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та інші ринки.
Несподіваний крок стався просто під час переговорів української команди з американськими представниками про завершення війни.
Рішення Трампа обурило Київ на тлі смертельної атаки по Запоріжжю.
«Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі», — прокоментував президент Володимир Зеленський.
Тим часом у Конгресі США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон підтримав ініціативу колеги Браяна Фіцпатріка та назвав рішення Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального серйозною помилкою.
В адміністрації Дональда Трампа вважають, що рішення про скасування санкцій щодо російського дизелю вигідне для американців, і нагадують, що Європа продовжує купувати паливо в РФ, незважаючи на війну в Україні.