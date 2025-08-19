Зеленський запропонував Трампу угоду на 100 млрд доларів: подробиці — FT

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Офіс президента України

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США стало відомо, що Україна готова укласти масштабну оборонну угоду зі Сполученими Штатами на суму $100 млрд, профінансовану європейськими партнерами, аби отримати гарантії безпеки після завершення війни з Росією.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документ, який Київ презентував у Вашингтоні.

Згідно з пропозицією, Україна має намір закупити американські системи ППО, зокрема щонайменше десять комплексів Patriot, а також інші ракети та обладнання для захисту міст і критичної інфраструктури. Окремим пунктом є $50 млрд угоди зі спільного виробництва дронів українськими компаніями, які стали піонерами цієї технології після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Київ розраховує, що такі домовленості приваблять Дональда Трампа, який відомий прагненням підтримувати американську індустрію. На питання про військову допомогу Україні він заявив: «Ми нічого не даємо, ми продаємо зброю».

У документі Україна наголошує: «Стійкий мир має ґрунтуватися не на поступках і подарунках Путіну, а на сильній системі безпеки, яка унеможливить майбутню агресію». Також Київ відкидає пропозицію Кремля заморозити фронт на умовах відведення українських військ з Донеччини та Луганщини, адже це створило б плацдарм для подальшого наступу.

Україна наполягає, що не прийме жодної угоди, яка передбачає територіальні поступки. Ба більше, Київ вимагає компенсації за збитки від Росії, зокрема коштом $300 млрд заморожених російських активів у західних країнах.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц у Вашингтоні закликав Дональда Трампа докласти зусиль для досягнення принаймні припинення вогню перед початком подальших перемовин.

Таким чином, Україна робить ставку на економічні інтереси США, пропонуючи мільярдні угоди, аби забезпечити собі підтримку Вашингтона у майбутньому мирному процесі.

