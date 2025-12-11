Зеленський запропонував укласти перемир'я час виборів в Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський запропонував встановити режим припинення вогню під час президентських виборів в Україні, на проведенні яких наполягають США.

Про це він сказав, виступаючи 11 грудня на онлайн-зустрічі «коаліції охочих».

«Ми готові працювати з президентом Трампом у будь-якому форматі. І якщо президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати це абсолютно відкрито — ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії», — заявив глава держави.

Водночас, Зеленський пояснив, що проведення виборів можливе лише якщо забезпечити безпеку, «і Америка може допомогти із цим найбільше».

На його думку, припинення вогню має бути щонайменше на період виборчого процесу та голосування.

«Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього. Подивимося, що буде далі», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський назвав «катастрофою» проведення виборів під час війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». Згодом він повторив свою заяву та додав, що питання виборів начебто є одним з найобговорюваніших серед громадян України.

Своєю чергою Володимир Зеленський назвав дві умови для проведення виборів у воєнний час.