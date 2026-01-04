Зеленський запровадив нові санкції проти РФ: хто потрапив до "чорного списку"

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкційні обмеження проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Про це повідомив Офіс президента України.

«Україна запроваджує санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов’язаних з ОПК РФ. Нові обмеження переважно стосуються громадян та резидентів РФ, які пов’язані з оборонно-промисловим комплексом Росії, зокрема у сферах зв’язку, РЕБ, мікроелектроніки, а також хімічної, металургійної, видобувної та паливно-енергетичної галузей», — йдеться у повідомленні.

Запроваджені санкції мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

Нагадаємо, що 6 листопада Володимир Зеленський також підписав низку нових санкційних рішень, зокрема для синхронізації українських обмежень із санкційною політикою партнерів.