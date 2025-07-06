Зеленський запровадив нові санкції проти РФ: удар по криптовалютних схемах

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/kyivoda

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження «особливих» санкцій, які повинні зруйнувати російські фінансові схеми, зокрема у сфері криптовалюти.

Про це український лідер повідомив у своєму зверненні у неділю, 6 липня.

За його словами, санкційний пакет, який було подано Національним банком України, передбачає обмеження проти 60 юридичних осіб та 73 фізичних осіб, громадян Росії.

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«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості», — зазначив Зеленський.

Український президент наголосив, що через блокування звичних фінансових шляхів для Росії, для обходу санкцій використовувалися криптовалютні розрахунки, які тепер унеможливлені.

Володимир Зеленський зазначив, що відбуватиметься синхронізація санкцій із партнерами в Європі та «інших юрисдикціях світу».

«Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна — примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи», — наголосив він.

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Український президент анонсував наступного тижня нові рішення щодо синхронізації санкцій Європейського Союзу.

«Усі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент підписав указ про запровадження санкцій проти 87 суб’єктів, які мають стосунок до виробництва та постачання компонентів для дронів-камікадзе «Shahed».