Зеленський запровадив нові санції проти РФ: хто у чорному списку

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти РФ. Йдеться про обмеження щодо 33 фізичних і 42 юридичних осіб.

Про це повідомив Офіс президента.

Нові санкції проти Росії

Володимир Зеленський запровадив у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій проти РФ. Йдеться про тих, хто забезпечує ВПК ворога, сприяє обходу санкцій, а також здійснює незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Також санкції стосуються тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту.

«До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них», — уточнили у відомстві.

Також у списку — компанії, що займаються виробництвом та обслуговуванням різної зброї. Йдеться про засоби РЕБ, ППО, підводні човни, кораблі та іншу техніку.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти 91 судна, які Росія використовує для нелегального експорту нафти. Ці танкери працюють під прапорами 20 країн, намагаючись обійти світові енергетичні обмеження.