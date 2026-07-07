Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Берези та російських пропагандистів

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти постачальників обладнання для російських заводів, які виробляють компоненти для ракет, а також проти російських пропагандистів.

Про це йдеться на сайті президента.

Зокрема, санкції запровадили проти компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 компаній і 42 людини.

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Серед тих, проти кого запровадили санкції — центр «Буревестник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152 мм, а також компанія «КАМ-Инжиниринг» — важлива ланка у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Друге рішення стосується 15 осіб і восьми компаній, які підтримують агресивну політику Росії проти України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Також санкції застосували до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи. Вона відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну Росії проти нашої країни.

У цьому ж списку — колишній український нардеп Борислав Береза. В ОП не уточнюють причин, з яких він потрапив до переліку.

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Реакція Берези

Борислав Береза прокоментував запровадження санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти нього.

«…мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського — це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади — це буде прям в яблучко», — написав він у Facebook.

Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу вперше погодили подовження секторальних санкцій проти Росії одразу на 12 місяців замість традиційних шести.

Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

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