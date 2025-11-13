Зеленський на три роки запровадив санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому»

Володимир Зеленський. / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами справи НАБУ щодо «Енергоатому».

Про це йдеться в указі №843, що з'явився на сайті Офісу президента.

У документах йдеться про те, що 17 обмежень запроваджені на три роки, а одна - позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення - безстроково. Також в указах зазначається, що Міндіч та Цукерман мають паспорти громадян Ізраїлю.

Реклама

До фігурантів справи застосовано повний перелік обмежень, передбачених Законом України "Про санкції". Зокрема:

блокування активів;

заборона на виведення капіталів з України;

повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;

заборона участі в приватизації та оренді держмайна;

заборона користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;

повна заборона придбання земельних ділянок;

заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;

заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Додаток до рішення РНБО щодо санкцій.

Додаток до рішення РНБО щодо санкцій.

Додаток до рішення РНБО щодо санкцій.

Зауважимо, українському МЗС доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Як раніше наголошував народний депутат Ярослав Железняк, якщо в санкціях буде вказана заборона в’їзду в Україну, то адвокати Міндіча та Цукермана “будуть далі використовувати саме цей пункт для недопущення екстрадиції фігурантів до України”.

За його словами, у випадку такого формулювання українські прикордонники офіційно не зможуть пустити їх до України, бо діятиме заборона і не буде законних підстав.

Реклама

Скрін допису з Telegram-каналу Ярослава Железняка.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що РНБО розгляне запровадження санкцій проти бізнесменів Міндіча й Цукермана. Рішення обговорили на засіданні Кабміну. Згодом президент Володимир Зеленський анонсував рішення РНБО щодо обмежень за поданням уряду.

Сьогодні зранку народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Уряд переробляв перший документ щодо санкцій проти Міндіча. За його словами, ці пропозиції вніс Офіс Президента.

Зауважимо, за даними ЗМІ, Міндіч втік з України у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах у будинку на вул. Грушевського в Києві. Своєю чергою, у ДПСУ заявили, що перетин кордону бізнесменом був законним - він має трьох дітей до 18-ти років. На момент виїзду, кажуть прикордонник, щодо нього не діяли жодні обмеження чи заборони на виїзд з країни.

Тим часом 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно пару тижнів тому, пишуть “Схеми”. Станом на початок повномасштабного вторгнення у нього був закордонний паспорт громадянина Ізраїля, за яким він раніше виїжджав з України.

Реклама