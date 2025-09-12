Зеленський запровадив в Україні нове свято: кого воно стосується

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/kyivoda

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня військ радіоелектронної боротьби. Його святкуватимуть щороку 12 вересня.

Про це свідчить указ№679/2025 на сайті глави держави.

Зеленський також привітав воїнів радіоелектронної боротьби з їхнім професійним святом.

Реклама

«Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці», — йдеться у повідомленні президента.

Він подякував кожному та кожній із фахівців РЕБ за надважливу роботу. Зеленський наголосив, що ці воїни щодня рятують життя та роблять українську армію сильнішою.

«І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять», — додав глава держави.

До слова, раніше Зеленський підписав указ, яким встановив ще одне свято – День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.