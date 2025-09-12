ТСН у соціальних мережах

Зеленський запровадив в Україні нове свято: кого воно стосується

Україна отримала нове свято — День військ радіоелектронної боротьби.

Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня військ радіоелектронної боротьби. Його святкуватимуть щороку 12 вересня.

Про це свідчить указ№679/2025 на сайті глави держави.

Зеленський також привітав воїнів радіоелектронної боротьби з їхнім професійним святом.

«Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці», — йдеться у повідомленні президента.

Він подякував кожному та кожній із фахівців РЕБ за надважливу роботу. Зеленський наголосив, що ці воїни щодня рятують життя та роблять українську армію сильнішою.

«І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять», — додав глава держави.

До слова, раніше Зеленський підписав указ, яким встановив ще одне свято – День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

