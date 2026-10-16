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Категорія
Політика
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Зеленський застеріг щодо угод Трампа з Путіним: чим це загрожує Україні

Володимир Зеленський застеріг щодо можливих енергетичних домовленостей США з Росією, які можуть відкрити Кремлю шлях до нових поступок і послаблення санкцій.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Часткові енергетичні домовленості з Росією є небезпечною пасткою, яка не зупинить агресію, але дозволить Кремлю зняти санкційний тиск.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для ЗМІ за підсумками переговорів із ЄС у Брюсселі.

Президент наголосив, що угоди щодо дизеля відкриють Росії шлях до нових вимог і поступок з нашого боку.

«Ми не можемо погодитися на угоди щодо дизельного палива, на такі домовленості, бо тоді з’являться угоди щодо газу. Я в цьому впевнений», — наголосив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, наступні ймовірні угоди США з РФ щодо газу приведуть до скасування санкцій.

«Путін не хоче, щоб війна закінчилася. Донбас для них буде замало», — застеріг український лідер.

Очільник держави також звернув увагу на те, що російське керівництво шукає обхідні шляхи для збереження свого впливу та пом’якшення міжнародної ізоляції.

«Зараз він каже: „Гаразд, ми можемо змиритися з певними санкціями й знайти певні формати“», — підсумував президент України.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що під час його зустрічей із президентом США Дональдом Трампом вони знаходять теми як для дискусій, так і для ухвалення рішень.

Раніше Зеленський заявив, Україна публічно підтримала ініціативу припинення обстрілів енергосистеми, проте у разі відмови Кремля розраховує на допомогу США у захисті критичної інфраструктури.

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