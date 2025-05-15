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Зеленський затвердив склад української делегації на переговори в Стамбулі: хто представлятиме Україну
До переговорної групи увійшли високопосадовці з Міністерства закордонних справ, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил.
Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією в Стамбулі 15–16 травня 2025 року. Перемовини стосуватимуться умов досягнення справедливого і сталого миру.
Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України.
Головою делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. До переговорної групи увійшли високопосадовці з Міністерства закордонних справ, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил.
Склад делегації України:
Рустем Умєров — міністр оборони, голова делегації
Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ
Олександр Поклад — заступник голови СБУ
Олег Луговський — перший заступник голови СЗР
Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ
Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МО
Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування ПС ЗСУ
Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ
Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного права Генштабу
Олександр Шеріхов — старший офіцер оперативного управління Генштабу
Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу апарату головнокомандувача ЗСУ
Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента
Президент дозволив голові делегації змінювати її склад за погодженням з ОП та залучати експертів і представників інших органів для забезпечення роботи.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з очільником Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом поспілкувався з представниками медіа.
У розмові з журналістами він розкрив деталі щодо переговорів з російською делегацією у Стамбулі та повідомив про ситуацію на фронті.