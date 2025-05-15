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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський затвердив склад української делегації на переговори в Стамбулі: хто представлятиме Україну

До переговорної групи увійшли високопосадовці з Міністерства закордонних справ, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Міністр оборони Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією в Стамбулі 15–16 травня 2025 року. Перемовини стосуватимуться умов досягнення справедливого і сталого миру.

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України.

Головою делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. До переговорної групи увійшли високопосадовці з Міністерства закордонних справ, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил.

Склад делегації України:

  • Рустем Умєров — міністр оборони, голова делегації

  • Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ

  • Олександр Поклад — заступник голови СБУ

  • Олег Луговський — перший заступник голови СЗР

  • Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ

  • Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МО

  • Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування ПС ЗСУ

  • Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ

  • Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного права Генштабу

  • Олександр Шеріхов — старший офіцер оперативного управління Генштабу

  • Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу апарату головнокомандувача ЗСУ

  • Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента

Президент дозволив голові делегації змінювати її склад за погодженням з ОП та залучати експертів і представників інших органів для забезпечення роботи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з очільником Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом поспілкувався з представниками медіа.

У розмові з журналістами він розкрив деталі щодо переговорів з російською делегацією у Стамбулі та повідомив про ситуацію на фронті.

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