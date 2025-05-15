Зеленський затвердив склад української делегації на переговори в Стамбулі: хто представлятиме Україну

Міністр оборони Рустем Умєров / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією в Стамбулі 15–16 травня 2025 року. Перемовини стосуватимуться умов досягнення справедливого і сталого миру.

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України.

Головою делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. До переговорної групи увійшли високопосадовці з Міністерства закордонних справ, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил.

Реклама

Склад делегації України:

Рустем Умєров — міністр оборони, голова делегації

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ

Олександр Поклад — заступник голови СБУ

Олег Луговський — перший заступник голови СЗР

Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ

Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МО

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування ПС ЗСУ

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ

Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного права Генштабу

Олександр Шеріхов — старший офіцер оперативного управління Генштабу

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу апарату головнокомандувача ЗСУ

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента

Президент дозволив голові делегації змінювати її склад за погодженням з ОП та залучати експертів і представників інших органів для забезпечення роботи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з очільником Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом поспілкувався з представниками медіа.

У розмові з журналістами він розкрив деталі щодо переговорів з російською делегацією у Стамбулі та повідомив про ситуацію на фронті.

Реклама