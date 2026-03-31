Зеленський збере за одним столом генсека НАТО та довірених осіб Трампа: про що говоритимуть

Президент Володимир Зеленський анонсував на 1 квітня масштабні переговори / © Associated Press

Завтра, 1 квітня, відбудеться розмова президента України Володимира Зеленського зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

«Завтра у мене буде розмова з американською стороною. Я про це сьогодні говорив також із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми домовилися, що він, я, а також Стів Віткофф, Джаред Кушнер (спецпредставники Трампа — Ред.), Ліндсі Грем (сенатор — Ред.) і ще кілька учасників будуть присутні», — сказав Зеленський.

Ключовою темою стане обговорення поточної позиції сторін та підготовка до тристоронніх зустрічей.

«Проговоримо, де ми зараз перебуваємо і наскільки близькі до домовленостей — хоча б щодо тристоронніх зустрічей. Тому завтра відбудуться відповідні контакти», — уточнив президент.

До переговорів підключиться голова української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров, який наразі перебуває в Туреччині і «веде важливі перемовини з кількома державами».

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтону, ймовірно, доведеться переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни з Іраном.

Президент Зеленський визнав, що переговори поки не дають результатів, бо РФ замість конструктивного діалогу висуває ультиматуми. За його словами, Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.

Також Зеленський окреслив червоні лінії для майбутніх перемовин з Росією.