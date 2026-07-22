Зеленський збирається з візитом до США: що відомо

Візит Зеленського до США: переговори по мирному треку та можлива зустріч із президентом США / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський планує візит до США вже у липні.

Про це передає ТСН з посиланням на власні джерела.

За інформацією нашого співрозмовника, Володимир Зеленський отримав запрошення на церемонію прощання із американським сенатором, великим прихильником України Ліндсі Гремом, що неочікувано помер 11 липня.

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Крім того, в ОП сподіваються на двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Проте наразі остаточного підтвердження, що візит таки відбудеться, немає.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк розповів деталі, що відомо про ймовірну поїздку глави держави.

За даними джерел нардепа, ключовою метою закордонного відрядження стане обговорення подальших кроків у межах «мирного треку». Крім того, українська делегація візьме участь у похороні американського сенатора Ліндсі Грема, який запланований на 28 липня у Вашингтоні.

Зараз також опрацьовується можливість проведення особистої зустрічі Володимира Зеленського з президентом США, однак остаточного підтвердження цієї аудиєнції поки немає.

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«Враховуючи, що відрядження заплановано на найближчі дні, а похорон американського сенатора Грема буде тільки 28 липня у Вашингтоні + різниця по часу/ дорога, то виходить, майже тиждень Зеленський не буде на місці», — припустив Железняк.

Водночас, джерела видання «Суспільне» повідомляють, що якщо Володимир Зеленський не зможе взяти участь у запланованих подіях, наразі в ОП обговорюють, хто очолить українську делегацію у США.

Раніше президент Зеленський заявив, що отримав сигнали від оточення Путіна.

Нагадаємо, 11 липня Ліндсі Грем помер у Вашингтоні. Перед цим, 10 липня, сенатор побував у Києві.

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