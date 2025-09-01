Зеленський: з’явилися перші показання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Андрій Парубій / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є перші показання підозрюваного у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія.

Про це глава української держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

За його словами, він провів розмову з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, який доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

«Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно. Дякую!» – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.

ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.