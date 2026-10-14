Чи справді США погрожували відключити Україні розвідку: Зеленський вперше відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала Київ, що може припинити обмін розвідувальною інформацією, якщо Україна не зупинить далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському виданню NPR.

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За його словами, Україна завдає ударів по енергетичних і логістичних об’єктах РФ, щоб послабити здатність Кремля продовжувати війну. Київ готовий припинити такі атаки лише у разі, якщо Росія також перестане бити по українській енергетиці.

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Зеленський наголосив, що Володимир Путін, на його думку, не реагує на дипломатичні заклики і «розуміє силу».

Тиск через російські НПЗ і дизельну угоду

Нова напруга між Києвом і Вашингтоном виникла після того, як Трамп пішов на послаблення санкцій щодо експорту російського дизельного пального.

Зеленський назвав це «слабким рішенням сильних партнерів». У відповідь Трамп заявив, що Україні потрібен інший президент, який зможе домовитися з Путіним.

Американський президент також звинувачував Україну в тому, що удари по російських НПЗ нібито сприяють зростанню цін на дизель у США.

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Зеленський це заперечив. За його словами, головною причиною подорожчання енергоносіїв стала ситуація навколо Ормузької протоки через війну з Іраном.

«Більшість людей у світі знають, чому ціни на будь-які види енергії, зокрема дизельне пальне, зросли. Через Ормузьку протоку. Через блокування Ормузької протоки», — сказав президент.

Він також вважає, що додаткові поставки російського дизелю не зможуть істотно знизити ціни у США через недостатні обсяги. Натомість, за його словами, угода дасть Кремлю додаткові кошти для фінансування війни.

Що з розвідданими США зараз

Раніше Сполучені Штати вже повністю призупиняли обмін розвідувальною інформацією з Україною — це сталося 2025 року на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Києвом.

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Цього разу Білий дім не підтвердив, що погроза була реалізована. Сам Трамп у вівторок заявив, що США продовжують допомагати Україні та ділитися з нею розвідданими.

«Ми допомагаємо їм і ділимося розвідувальною інформацією. Ми хочемо, щоб війна закінчилася», — сказав президент США.

Водночас Зеленський звернув увагу, що перед одним із останніх російських ракетних ударів по Києву Україна знову не отримала завчасного попередження від партнерів.

«Російський ракетний удар по Києву. Вчергове — жодних попередніх попереджень від наших партнерів», — заявив він.

За словами президента, ціллю атаки була електростанція. Зеленський закликав США оцінити дії Москви та визначити, хто насправді відповідальний за продовження війни.

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