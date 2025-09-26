ТСН у соціальних мережах

Політика
79
1 хв

Зеленський зізнався, чи готовий поступитися територіями заради миру

Володимир Зеленський дав категоричну відповідь на запитання, чи готовий він піти на територіальні поступки.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо територіальних поступки, на які він готовий заради угоди про завершення війни.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Axios.

Журналіст запитав у Зеленського, чи є якісь територіальні поступки, на які він готовий погодитися заради угоди, що завершить війну.

«Ні, ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані. Ми не можемо цього зробити», — сказав у відповідь президент України.

Новина доповнюється
