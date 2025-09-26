- Дата публікації
Зеленський зізнався, чи готовий поступитися територіями заради миру
Володимир Зеленський дав категоричну відповідь на запитання, чи готовий він піти на територіальні поступки.
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо територіальних поступки, на які він готовий заради угоди про завершення війни.
Про це глава держави сказав у інтерв’ю Axios.
Журналіст запитав у Зеленського, чи є якісь територіальні поступки, на які він готовий погодитися заради угоди, що завершить війну.
«Ні, ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані. Ми не можемо цього зробити», — сказав у відповідь президент України.
