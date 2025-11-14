Зеленський змінив склад РНБО: кого виключив

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Звідти були виключені міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Про це свідчить указ №845/2025 на сайті глави держави від 14 листопада.

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 „Про склад Ради національної безпеки і оборони України“ вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук«, — йдеться в указі Зеленського.

Цей указ набуає чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо, після скандалу, який виник після повідомлення НАБУ про результати операції «Мідас» щодо викриття масштабної корупційної схеми в українській енергетиці, уряд відсторонив Галущенка від виконання обов’язків.

Своєю чергою Гринчук подала заяву про звільнення.

Кабмін вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад Гринчук та Галущенка.

